“ S týmto národom komunizmus nevybuduješ “

Keďže mám svojho psychoterapeuta až vo vedľajšom okrese, dovoľte mi položiť moje starosti na Vaše plecia :-)

Mám kolegu. Zavše s ním zájdem na pivo. Netrvá dlho a debata sa zvrtne na politiku. Keďže v týchto vodách nie som taký zdatný plavec ako on, nechám to na ňom. Porovnáva čo bolo s tým čo tu máme teraz, pričom je zjavné, že staré časy mu chýbajú. Doteraz v tom nemám jasno či bolo, je , alebo nebodaj bude lepšie. No isté je, že má zopár nepriestrielných argumentov obhajujúcich minulý režim. Jeden z ních je ako komunisti vybudovali kanalizáciu v ich obci, pričom jednotlivým domom stačilo vykopať iba prípojku . Polovička ulice odmietla, naďalej používali latrínu a veci s tým spojené. A tak mi hovorí “ S takýmto národom komunizmus nevybuduješ “. A možno to je dobre. Komunizmus si neprosím. Rozprával ďalej. Ako stretol na pumpe bývalých spolužiakov –momentálne podnikateľov. A čo by už to bolo za podnikateľov, keby nemali motorky. Z pumpy šli do miestnej hospody, kde sa mu sťažovali na podnikateľské prostredie a pomery v tomto štáte, ako sa tu rozkráda verejný majetok atď.... Keď došlo na platenie, svorne mu naznačili že on platiť nemusí, oni to zatiahnu . Šak si to dajú do nákladov, aj s tým benzínom do motoriek :-)

Mám priateľa policajta. Strážil v rámci karanténych opatrení hranice medzi okresmi. Vraví ako sa cítil trápne, keď počúval výhovorky a klamstvá od dospelej populácie snažiacej sa opustiť okres a vyhnúť sa tak nariadeniu vlády.

Mám automobil. Občas ním idem do hlavného mesta. Na dialnici míňam značku max. povolená rýchlosť 60 km/h a tak spomaľujem. Ale opatrne, keďže za mnou rútiace autá tak nerobia. Ustálim rýchlosť na 80 km /h ( aby ma zozadu nerozbili ) , pričom v ľavom pruhu ma obiehajú takmer všetci vrátane dôchodcu udržiavajúceho si konštantnú rýchlosť 105 km/h , ktorého som ešte pred chvíľou predbiehal. Po Bratislave závody o prežitie. Skúste ísť po mestskom okruhu kde je 70 alebo po moste Apollo kde je 60 rýchlosťou akou prikazujú značky, šak vás ostatní zožerú. A tak pomaly a iste prichádzam k presvedčeniu že s národom, kde ľudia majú v DNA zakorenené okrádanie štátu , kde obchádzanie pravidiel je znakom šikovnosti, kde úradníčka, doktorka, predavačka či miestny inštalatér sa po 30 rokoch transformácie spoločnosti na Vás pozerajú ako na škodnú že od nich niečo chcete ( aj keď za vlastné peniaze ), kde slovo vyrieknuté či už politikom v telke alebo v osobnom živote neplatí v momente keď opustí ústa, kde ešte stále funguje rodinkárstvo a známosti, my nielenže sme nevybudovali komunizmus, my ťažko vybudujeme aj demokraciu či normálne fungujúcu spoločnosť, kde si budeme pred zákonom všetci rovní, kde slušnosť bude normou a kde nebude čestný a poctivý občan ťahať za kratší koniec.